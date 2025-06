Wiebes sprint voor Kool naar tweede Nederlandse titel op de weg

EDE (ANP) - Lorena Wiebes heeft haar favorietenrol waargemaakt en is voor de tweede keer Nederlands kampioene wielrennen. De 26-jarige renster van SD Worx - Protime klopte na 122 kilometer Charlotte Kool in de sprint in Ede. In 2019 pakte Wiebes, ook in Ede, haar eerste Nederlandse titel.

Marianne Vos kon niet meesprinten. De 38-jarige meervoudig Nederlands kampioene was betrokken bij een grote valpartij op 6 kilometer van de finish. Ook onder anderen Demi Vollering was er daardoor niet bij in de finale.

Eline Jansen en Lonneke Uneken kregen tijdens de drie ronden van 41 kilometer vanuit Ede de grootste voorsprong. Maar SD Worx - Protime bepaalde in het laatste deel het tempo en liet niemand meer ver weg rijden. Vollering probeerde het nog even, maar kreeg ook niet meer dan een kleine voorsprong.

Valpartij

In het door de valpartij uitgedunde peloton ging Kool vroeg de sprint aan, maar Wiebes was alert en zat ook in een goede positie. De Europees kampioene lag al snel voorop en vergrootte vervolgens haar voorsprong op Kool. Op de streep juichte Wiebes uitbundig. De 21-jarige Nienke Veenhoven reed naar het brons.

"Supermooi", noemde Wiebes haar tweede NK-titel. "De ploeg heeft er superhard voor gewerkt en de laatste 20 kilometer op kop gereden, als het niet meer is. Dan voel ik ook wel de druk om het af te maken", zei de Zuid-Hollandse bij de NOS.

Wiebes volgt oud-ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak op, die eerder dit jaar stopte. Voor de start in Ede kreeg de ex-wereldkampioene een eerbetoon van het peloton.