Omstreden alientheoreticus Erich von Däniken (90) overleden

UNTERSEEN (ANP/DPA) - De Zwitserse auteur Erich von Däniken is op 90-jarige leeftijd overleden. De bestsellerauteur verwierf in de jaren 60 en 70 bekendheid met tientallen publicaties over buitenaards leven op aarde. Daarin schreef hij onder meer dat de piramides in Egypte tot stand waren gekomen met hulp van aliens. Ook gaf hij veel lezingen, zoals over de vraag of buitenaards leven over dezelfde geslachtsorganen als de mens zou beschikken.

De als katholiek geboren Von Däniken verwierp tijdens zijn schooltijd de klassieke bijbelinterpretaties en werkte onder meer als hotelier en kok. Zijn theorieën kwamen voort uit eigen onderzoek en zijn veelal afgedaan als onwetenschappelijk. Vroeg in zijn carrière werd hij tot een celstraf veroordeeld voor fraude.

Naast zijn schrijfwerk ontwierp Von Däniken ook Mystery Park in het Zwitserse Interlaken, een themapark gewijd aan de zeven wereldwonderen. Dat sloot al na drie jaar de deuren door financiële problemen.