Atlete Hassan gaat op 5000 meter voor eerste medaille in Parijs

PARIJS (ANP) - Atlete Sifan Hassan gaat voor haar eerste medaille op de Olympische Spelen in Parijs. Ze loopt maandagavond de finale van de 5000 meter. De eindstrijd is om 21.10 uur.

De 31 jaar oude Hassan doet in totaal aan drie onderdelen mee op de Spelen. Ze hoopt ook een plak te veroveren op de 10.000 meter en de marathon. "Ik wil gewoon gekke dingen doen en ik denk gewoon dat het mogelijk is. Ook al ben ik nu al wel heel nerveus voor de marathon, want daar wil ik het liefst een medaille winnen", zei Hassan afgelopen vrijdag.

Drie jaar geleden pakte Hassan op de Spelen van Tokio al drie medailles: op de 1500 meter (brons), de 5000 meter (goud) en de 10.000 meter (goud).

Maandag zijn ook de finales van het polsstokhoogspringen (19.00 uur) en het discuswerpen (20.30 uur). Daaraan doen respectievelijk Menno Vloon en Jorinde van Klinken mee.

Het olympische toernooi van het baanwielrennen gaat maandag van start met de teamsprint. Op de openingsdag zijn de kwalificaties voor vrouwen en mannen. De vrouwenfinale staat ook al gepland.