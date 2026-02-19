ECONOMIE
Van Veen verliest finale bij Premier League Darts in Glasgow

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 00:00
GLASGOW (ANP) - Darter Gian van Veen heeft op de derde speeldag van de Premier League de finale verloren. In het Schotse Glasgow was Jonny Clayton uit Wales met 6 legs tegen 2 te sterk voor de Nederlander, die in januari verliezend finalist was op het WK darts.
Van Veen bereikte de finale door in de kwartfinale af te rekenen met Stephen Bunting (6-3) en in de halve finale Luke Humphries te verslaan (6-5). Zijn tegenstander Clayton won in zijn halve finale met 6-1 van wereldkampioen Luke Littler.
Michael van Gerwen was niet aanwezig omdat hij ziek was. De eerste twee speeldagen van de Premier League had hij nog de finale bereikt, op de openingsavond in Newcastle won hij die.
