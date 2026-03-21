Atlete Klaver beloont sterk WK indoor met brons op 400 meter

TORUN (ANP) - Atlete Lieke Klaver heeft haar optreden op de 400 meter bij de WK indoor in het Poolse Torun kunnen belonen met een bronzen medaille. In de finale over twee races zette de regerend Europees kampioene een tijd neer van 51,02 seconden en die bleek uiteindelijk goed voor een medaille.

Klaver nam met zichtbare tegenzin plaats in de hotseat na haar deel van de finale, waarin ze tweede werd achter de Poolse Natalia Bukowiecka, die 50,83 noteerde.

In de tweede finalerace was Lurdes Gloria Manuel uit Tsjechië de snelste met 50,76. De favoriete Noorse Henriette Jaeger verstapte zich en was langzamer dan Klaver, evenals de twee andere loopsters in die race.

De mondiale atletiekbond experimenteerde in Torun met een nieuwe opzet. Er waren twee finales met vier loopsters. Op die manier konden de twee binnenste banen, waarin het wringen is in de bochten, leeg blijven.