ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen gewonden bij aanval op zuiden Israël

Samenleving
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 22:57
anp210326139 1
ARAD (ANP/AFP) - Israëlische brandweerlieden meldden dat een "voltreffer" van een Iraanse raket op de Zuid-Israëlische stad Arad zaterdag grote schade heeft aangericht. Volgens medische hulpverleners raakten zeker 59 mensen gewond.
Israëlische media toonden beelden van zwaar beschadigde gebouwen in Arad, ongeveer 25 kilometer ten noordoosten van Dimona, een stad die enkele uren eerder was getroffen en waar een nucleaire installatie staat. Ook daar raakten tientallen mensen gewond.
De brandweer heeft het over "twee voltreffers door ballistische raketten met kernkoppen van honderden kilo's".
loading

POPULAIR NIEUWS

Wat is beter voor je huid: 's ochtends of 's avonds douchen?

Zo leer je Flirten

Hoe tevreden zijn Amerikanen met Donald Trump?

Ali B. pakt het bij zijn hoger beroep heel anders aan

Iran denkt dat het wint – en presenteert Trump een hoge rekening

Grootste terreinwinst in drie jaar – Wat schuilt er achter het succes van het Oekraïense offensief?

Loading