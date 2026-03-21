Tientallen gewonden bij aanval op zuiden Israël

ARAD (ANP/AFP) - Israëlische brandweerlieden meldden dat een "voltreffer" van een Iraanse raket op de Zuid-Israëlische stad Arad zaterdag grote schade heeft aangericht. Volgens medische hulpverleners raakten zeker 59 mensen gewond.

Israëlische media toonden beelden van zwaar beschadigde gebouwen in Arad, ongeveer 25 kilometer ten noordoosten van Dimona, een stad die enkele uren eerder was getroffen en waar een nucleaire installatie staat. Ook daar raakten tientallen mensen gewond.

De brandweer heeft het over "twee voltreffers door ballistische raketten met kernkoppen van honderden kilo's".