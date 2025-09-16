Atlete Klaver niet voor derde keer naar finale 400 meter op WK

TOKIO (ANP) - Lieke Klaver is er niet in geslaagd voor de derde keer op rij de finale van de 400 meter te halen op de wereldkampioenschappen atletiek. De 27-jarige atlete eindigde op de WK in Tokio in haar heat van de halve finales op de vierde plaats en die klassering was onvoldoende voor een rechtstreekse doorgang naar de finale op donderdag. Ze behoorde met haar tijd van 50,25 ook niet tot de twee atletes die op basis van hun tijd een finaleplaats verdienden.
Salwa Eid Naser uit Bahrein won de heat in 49,47.
Klaver haalde op de WK van 2022 in Eugene wel de finale en daarin werd ze vierde. Een jaar later eindigde ze op de WK in Boedapest als zesde in de finale. De Enkhuizense veroverde dit voorjaar in Apeldoorn wel de Europese titel indoor op de 400 meter.