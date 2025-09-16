ECONOMIE
Cargill stopt deels met productie in Sas van Gent

Economie
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 14:36
SAS VAN GENT (ANP) - Het voedings- en grondstoffenbedrijf Cargill wil eind dit jaar stoppen met de verwerking van tarwe, de raffinaderij en de productie van ethanol in zijn fabriek in Sas van Gent. De gedeeltelijke stopzetting heeft mogelijk gevolgen voor ongeveer 120 medewerkers, bevestigde een woordvoerder na berichtgeving van PZC.
Cargill benadrukt dat het bedrijf niet vertrekt uit Sas van Gent. "De locatie blijft een actief en ook essentieel onderdeel van ons netwerk, waarbij de maïsverwerking de nieuwe strategische focus van de vestiging wordt", staat in een verklaring. "Deze moeilijke beslissing is het gevolg van een dalende vraag naar tarwezetmelen en een toegenomen aanbod in de regio, in combinatie met uitdagende marktomstandigheden."
Cargill wil met de maatregel "concurrerend en gezond blijven om zich zo te kunnen blijven richten op een sterke toekomst." Het bedrijf heeft meerdere locaties in Nederland, waaronder in de Botlek, Bergen op Zoom en Amsterdam.
