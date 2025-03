Atlete Koster houdt lichte hersenschudding over aan val op EK

APELDOORN (ANP) - Atlete Maureen Koster heeft een lichte hersenschudding en een paar blauwe plekken overgehouden aan haar valpartij van zondag in de finale van de 3000 meter op de EK indooratletiek in Apeldoorn.

"Het voelt nog steeds onwerkelijk wat er is gebeurd", laat Koster weten via Instagram. "Gelukkig gaat het goed met me, afgezien van een lichte hersenschudding, een paar blauwe plekken en een gebroken hart. Ik hoop echt dat ik snel weer op de been ben. Hartelijk dank voor al jullie lieve berichten."

Koster ging al vroeg in de wedstrijd onderuit en verdween op een brancard naar de catacomben van Omnisport. Ze hoopte tien jaar na haar eerste succes opnieuw een medaille te veroveren. Op de EK indoor in 2015 pakte ze brons op de 3000 meter. Vorig jaar kreeg ze negen jaar na dato het zilver uitgereikt van die race. De Russische winnares Jelena Korobkina bleek doping te hebben gebruikt en dat kwam pas in september 2023 aan het licht.