Twee Duitsers en een Engelse toeriste in grensdetentie: Is het voor 'linkse' Europeanen nog veilig naar de VS te gaan?

Los van elkaar zijn de laatste weken twee Duitse burgers in de gevangenis gezet aan de grens tussen Mexico en de VS. Beide hadden geldige reisdocumenten (een zogenaamde Esta) en een retourticket naar Duitsland vanuit hun bestemming in de VS.

Lucas Sielaff, een 25-jarige Duitser, wordt vastgehouden in afwachting van zijn deportatie in het Otay Mesa Detentiecentrum in Californië. In hetzelfde detentiecentrum zit ook de Duitse kunstenaar Jessica Brösche. Van beiden werd de inreisvergunning voor de VS (Esta) ingetrokken aan dezelfde Mexicaanse landgrens .

Brösche zit al bijna zes weken in de gevangenis. Lucas Sielaff twee weken. Sielaffs verloofde Lennon Tyler is arts. De twee ontmoetten elkaar toen ze vrijwilligerswerk deed in Europa. Ze legt uit dat ze elkaar de afgelopen drie jaar vaak hebben bezocht om hun internationale relatie te laten werken.

Een kunstenares en een partner van een linkse arts. Dat 'linksige' is vermoedelijk de overeenkomst. Wat beiden gemeen hebben is dat hun papieren in orde zijn. En dat de Amerikanen zich niet hebben beperkt tot het hen de toegang te ontzeggen, maar ze hebben geboeid en afgevoerd naar een Amerikaanse gevangenis.

Arts Lennon Tyler waarschuwt om niet naar de VS te reizen: “Kom hier niet naartoe. Vooral niet met een Esta - en al helemaal niet over de Mexicaanse grens.”

Aan de grens met Canada zit een Engelse vrouw zonder enige grond gevangen. Becky Burke (28) stak op 28 februari de grens tussen Canada en de VS over. Ze was aan het begin van een backpack-trip. Ze had geldige papieren, maar dat mocht niet baten. Ze deelt een cel met meerdere gevangene. Als vegetariër moet ze het doen met brood en koude rijst. Ze mag maar zeer beperkt bellen en bezoekers kunnen haar slechts achter glas spreken. Door of reden van de detentie: onbekend