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Atlete Koster stort in en wordt zesde in EK-finale 5000 meter

Sport
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 21:35
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BIRMINGHAM (ANP) - Maureen Koster is er op de EK atletiek in Birmingham niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 5000 meter. De 34-jarige Nederlandse kwam aan de start als de atlete met de beste tijd van dit seizoen in Europa, maar ze verkeek zich in de finale op de concurrentie. Ze eindigde als zesde in 15.41,51, slechts één plek voor de verrassend goed presterende Amina Maatoug, die zevende werd in 15.44,03.
Koster nam drie ronden voor het einde het initiatief in de race en verhoogde het tempo. Ze lag na 4800 meter nog vooraan, maar de Italiaanse Nadia Battocletti liep met een forse versnelling weg van haar. Battocletti prolongeerde vervolgens haar Europese titel in een tijd van 15.37,84. Nog vier atleten haalden de uitgeputte Koster in de laatste meters in.
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