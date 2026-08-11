Atlete Visser snelt naar vierde EK-finale op 100 meter horden

BIRMINGHAM (ANP) - Nadine Visser kan zich opmaken voor haar vierde finale op de 100 meter horden op een EK atletiek. De 31-jarige atlete snelde op de Europese titelstrijd in Birmingham overtuigend naar de winst in haar halve finale in een tijd van 12,69 seconden. De finale is later dinsdag (22.30 uur).

Alleen de Poolse Pia Skrzyszowska was in een andere heat van de halve finales met 12,60 sneller dan de Nederlandse atlete.

Visser aast op haar eerste medaille op de 100 meter horden op een internationaal titeltoernooi. De vorige drie EK-finales greep ze steeds mis en ook twee olympische finales en drie WK-finales leverden haar geen eremetaal op.

In een vooruitblik op de EK draaide ze er niet omheen en sprak ze uit dat ze in Birmingham wil winnen. Ze voert de Europese ranglijst van dit jaar aan met 12,41 en wordt beschouwd als favoriet. "Ik wil hier winnen. Het zou gek zijn als ik zeg dat ik voor minder ga dan goud", zei ze.