ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Atlete Visser snelt naar vierde EK-finale op 100 meter horden

Sport
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 21:36
anp110826169 1
BIRMINGHAM (ANP) - Nadine Visser kan zich opmaken voor haar vierde finale op de 100 meter horden op een EK atletiek. De 31-jarige atlete snelde op de Europese titelstrijd in Birmingham overtuigend naar de winst in haar halve finale in een tijd van 12,69 seconden. De finale is later dinsdag (22.30 uur).
Alleen de Poolse Pia Skrzyszowska was in een andere heat van de halve finales met 12,60 sneller dan de Nederlandse atlete.
Visser aast op haar eerste medaille op de 100 meter horden op een internationaal titeltoernooi. De vorige drie EK-finales greep ze steeds mis en ook twee olympische finales en drie WK-finales leverden haar geen eremetaal op.
In een vooruitblik op de EK draaide ze er niet omheen en sprak ze uit dat ze in Birmingham wil winnen. Ze voert de Europese ranglijst van dit jaar aan met 12,41 en wordt beschouwd als favoriet. "Ik wil hier winnen. Het zou gek zijn als ik zeg dat ik voor minder ga dan goud", zei ze.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_620406839

De helft van de 65-plussers heeft minder dan 35.600 euro gespaard

generated-image

De Noordzee kookt: krijgen we een druipnatte herfst?

130569159_m

Alles over de bijzondere zonsverduistering: hoe, waar en wanneer moet je kijken?

181669085_m

Te mooi om waar te zijn: Staat er ineens 5.000 euro extra op je rekening? Trap niet in deze witwas-truc, volg deze stappen

Scherm­afbeelding 2026-08-11 om 06.15.32

Poetin jaagt op OnlyFans-modellen: drie jaar voorwaardelijk en een internetverbod

311415285_m

We kiezen onze vrienden nog op dezelfde manier uit als in de tijd van de holbewoners

Loading