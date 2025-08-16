ECONOMIE
Atlete Visser achtste in finale 100 meter horden

Sport
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 17:27
anp160825122 1
CHORZOW (ANP) - Atlete Nadine Visser is bij de Diamond League in het Poolse Chorzow achtste geworden in de finale van de 100 meter horden. Visser kwam tot een tijd van 12,60, boven haar toptijd uit de series (12,28), waarmee ze eerder op de dag haar eigen nationale record had verbeterd.
Het goud in de finale ging naar de Amerikaanse Masai Russell (12,19). Visser had haar in de series nog verslagen. Het zilver was eveneens voor een Amerikaanse: Tonea Marshall (12,24). Tobi Amusan uit Nigeria greep het brons (12,25).
Visser was in de series 0,08 seconde sneller dan het oude nationale record dat ze vorig jaar liep.
