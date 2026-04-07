Atletiekbond maakt marathon een op zichzelf staand kampioenschap

Sport
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 12:08
MONACO (ANP) - De marathon wordt een op zichzelf staand kampioenschap. De discipline maakt in 2027 en 2029 nog onderdeel uit van de wereldkampioenschappen atletiek, maar gaat daarna verder als los onderdeel. Dat meldt de mondiale atletiekbond World Athletics.
Het plan bestaat om in 2030 in Athene de eerste editie van de wereldkampioenschappen marathon te organiseren. "Er zijn maar weinig sportevenementen die zoveel gewicht en betekenis hebben als de marathon. Dit is een kans om een wereldwijd evenement te creëren dat volledig in het teken staat van de marathon, in een omgeving die de rijke historie eert en tegelijkertijd een modern kampioenschap vormt dat de omvang en de geest van de wereldwijde hardloopgemeenschap weerspiegelt", aldus Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics.
POPULAIR NIEUWS

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

Waarom deze oliecrisis écht anders is: hoge schulden, weinig munitie

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

Over borstkanker en BH's

