Atletiekbond maakt marathon een op zichzelf staand kampioenschap

MONACO (ANP) - De marathon wordt een op zichzelf staand kampioenschap. De discipline maakt in 2027 en 2029 nog onderdeel uit van de wereldkampioenschappen atletiek, maar gaat daarna verder als los onderdeel. Dat meldt de mondiale atletiekbond World Athletics.

Het plan bestaat om in 2030 in Athene de eerste editie van de wereldkampioenschappen marathon te organiseren. "Er zijn maar weinig sportevenementen die zoveel gewicht en betekenis hebben als de marathon. Dit is een kans om een wereldwijd evenement te creëren dat volledig in het teken staat van de marathon, in een omgeving die de rijke historie eert en tegelijkertijd een modern kampioenschap vormt dat de omvang en de geest van de wereldwijde hardloopgemeenschap weerspiegelt", aldus Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics.