Britse minister van Financiën hoopt op groeikansen in China

BEIJING (ANP) - De Britse minister van Financiën, Rachel Reeves, gaat tijdens haar bezoek aan China op zoek naar mogelijkheden om de economische groei van het Verenigd Koninkrijk aan te jagen. Meer samenwerking met de Aziatische grootmacht biedt daarvoor kansen, denkt ze.

"We kunnen een langdurige economische relatie opbouwen die in ons nationaal belang is", meldde Reeves bij het begin van het bezoek aan China. Ze zei ook dat het Verenigd Koninkrijk "een gemeenschappelijke basis wil vinden voor handel en investeringen en tegelijkertijd helder is over verschillen", en dat het land "de nationale veiligheid in stand houdt als de belangrijkste plicht van deze regering".

Het bezoek komt op een voor Reeves lastig moment. In eigen land werd de Labour-minister deze week geconfronteerd met een sterke daling van de waarde van Britse staatsobligaties. Die jagen de kosten voor de regering om geld te lenen op, waardoor wordt gevreesd voor nieuwe bezuinigingen.