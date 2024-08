België stopt aanklacht Nederlanders over ontvoeringsplan minister

KORTRIJK/BRUSSEL (ANP) - De Belgische justitie heeft geen bewijs gevonden dat zes Nederlandse verdachten twee jaar geleden van plan waren de toenmalige minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in Kortrijk te ontvoeren. Belgische media melden dit op basis van de tekst van de aanklachten.

De zes werden aangehouden, nadat in september 2022 bij de politie "concrete informatie" was binnengekomen over plannen om "in Kortrijk een minister te ontvoeren in opdracht van Nederlandse misdadigers uit het drugsmilieu". In de buurt van de woning van Van Quickenborne werd ook een auto met wapens aangetroffen. Criminelen zouden van plan zijn geweest de bewindsman te ontvoeren om hem vervolgens te ruilen tegen een drugscrimineel die in de cel zat.

Het Openbaar Ministerie kan echter niet bewijzen dat de zes aangehouden verdachten bewust een rol hebben gespeeld bij de uitvoering van een dergelijk plan. Ze worden nog steeds beschuldigd van verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie.