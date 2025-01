BISHA (ANP/BELGA) - De Australiër Daniel Sanders (KTM) heeft op vrijdagochtend in Saudi-Arabië de 29 kilometer lange proloog in de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. Wereldkampioen Ross Branch (Hero) eindigde in Bisha als tweede op 11,5 seconden. De proloog wordt gezien als een opwarmer voor de eerste etappe op zaterdag. De deelnemers zullen dan vanuit Bisha een gevarieerd parcours afleggen. Er doen geen Nederlandse motorrijders mee aan de 47e editie van de Dakar Rally.