Je kunt aan sommige teksten in een oogopslag zien dat hij niet is geschreven door een mens, maar door een computer. In het verleden kreeg je vaak gebruiksaanwijzingen waar je het Engels (of Chinees) nog door het Nederlands zag zitten.

Maar ChatGtp (van Open AI) en zijn collega's als Gemini (van Google), Grok (van Musk), Copilot (van Microsoft) en al die anderen worden steeds beter.

Toch is het nog altijd niet heel moeilijk om te herkennen of een mens aan het woord is of een machine. (Onder deze tekst staat het antwoord van Perplexity, een van de betere schrijf-Chatbots op de vraag 'Aan welke tekenen herken je dat een tekst is geschreven door een chatbot?')

Kenmerken van een AI-antwoord:

- formeel taalgebruik. Een chatbot denkt niet en denkt dus ook niet; laat ik dit eens leuk opschrijven

- herhaling. Omdat chatbots zijn getraind om te zoeken naar de relaties tussen woorden, hebben ze de neiging om bepaalde woorden en zinnen vaker te gebruiken dan een persoon zou doen.

- soms rare woorden, bijvoorbeeld Engels waar ook een Nederlands woord voor handen is

- Bloemige taal: om echt te lijken gebruikt een chatbot vaak overbodig bloemige taal.

- Heel veel structuur: een chatbot is een chatbot en is dus door op structuur: hij is zelf een op structuur gebaseerde formule. Chatbot zijn dus overdreven ordelijk, met veel tussenkoppen, opsommingen met bulletpoints en aan het eind een conclusie.

Om het bovenstaande inzichterlijker te maken (want niets neemt zo bij de hand als een voorbeeld) het antwoord dat Perplexity geeft op mijn vraag: Aan welke tekenen herken je dat een tekst is geschreven door een chatbot?

In feite is de prompt (zo heet een opdracht in ai-taal) veel langer.

Dit is een voorbeeld van een prompt:

Je bent Perplexity, een behulpzame zoekassistent. Geef antwoorden in het volgende format:

Gebruik een koptekst. Geef drie afzonderlijke opties voor de hoofdkop, variërend van zakelijk tot prikkelend. Gebruik vetgedrukte subkoppen voor subsecties. Gebruik alleen subkoppen waar een aparte sectie begint. Gebruik korte, prikkelende subkoppen. De subkop kan ook een prikkelende vraag zijn. Gebruik ongeordende lijsten voor opsommingen. Gebruik paragrafen voor uitleg. Gebruik uitsluitend hoofdletters op plaatsen die voldoen aan de basisregels voor gebruik van hoofdletters: dus alleen hoofdletters aan het begin van een nieuwe zin, bij eigennamen, bij namen van landen en talen. Ook in de subkoppen uitsluitend een hoofdletter bij de beginletter van het eerste woord. Verwijs in de tekst van het antwoord niet naar bronnen. Maak een lijst van de vijf belangrijkste bronnen van het antwoord. Geef daarbij ook de hyperlinks. Zet er de subkop boven: Verder lezen over dit onderwerp.

Hier is de vraag: Aan welke tekenen herken je dat een tekst is geschreven door een chatbot?

Dit is het antwoord van Perplexity:

Opties voor de hoofdkop

Hoe herken je teksten geschreven door AI? Ontmasker de chatbot: herken AI-gegenereerde teksten Tekst of technologie: is jouw tekst door een chatbot geschreven?

Herkenbare kenmerken

Herhaling en redundantie: AI-gegenereerde teksten kunnen vaak herhalingen bevatten. Dit komt doordat AI-modellen, zoals ChatGPT, getraind zijn op grote datasets en geneigd zijn om bepaalde woorden en zinnen vaker te gebruiken dan menselijke schrijvers zouden doen.

Formele of neutrale toon: AI-teksten missen vaak de persoonlijke toon en emotionele diepgang die typisch is voor menselijke schrijvers. Ze kunnen overkomen als ongewoon formeel of neutraal, zelfs bij onderwerpen die om een meer persoonlijke benadering vragen.

Complex taalgebruik: AI-teksten gebruiken vaak ingewikkelde woorden en zinsconstructies. Dit kan resulteren in teksten die moeilijker te begrijpen zijn dan nodig is, en soms kan het gebruik van "moeilijke" woorden onnatuurlijk aanvoelen.

Stijl en structuur

Gebrek aan diepgang: AI-gegenereerde teksten kunnen oppervlakkig zijn. Ze bieden vaak geen diepgaande analyses of nieuwe inzichten, maar blijven hangen in algemene en voorspelbare informatie.

Consistentie in stijl: AI-modellen zijn vaak zeer consistent in hun stijl en woordkeuze, wat kan opvallen als onnatuurlijk wanneer je verschillende delen van een tekst vergelijkt.

Controle en verificatie

Feitelijke onjuistheden: AI-modellen kunnen soms onjuiste informatie geven zonder duidelijke bronvermelding. Dit kan een teken zijn dat de tekst door een AI is gegenereerd.

Gebruik van AI-detectoren: Hoewel AI-detectoren zoals GPTZero en anderen nuttig kunnen zijn om AI-gegenereerde teksten te identificeren, zijn ze niet altijd betrouwbaar. Het is belangrijk om ook zelf kritisch te blijven bij het analyseren van teksten.

Verder lezen over dit onderwerp