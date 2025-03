Ayuso wint koninginnenrit in Tirreno-Adriatico en pakt leiding

FRONTIGNANO (ANP) - Juan Ayuso van UAE Team Emirates heeft de zesde etappe van de Italiaanse wielerkoers Tirreno-Adriatico gewonnen. De Spanjaard nam de leiding in het klassement over van de Italiaan Filippo Ganna van INEOS Grenadiers. De rit, van 163 kilometer van Cartoceto naar Frontignano met een aankomst bergop, wordt als de koninginnenrit gezien. Ayuso was de sterkste in de laatste klim van 7,7 kilometer in het Italiaanse skigebied waar het gemiddelde stijgingspercentage 7,8 procent was.

Ayuso was ingenomen met zijn machtsgreep in Frontignano. Na zijn zege sloot hij op de top zijn echtgenote en zijn hondje in de armen. "We wilden er een harde finale van maken", zei Ayuso tegen Eurosport. "En dat lukte ons. Ik kreeg fantastische hulp van mijn ploeggenoot Isaac del Toro. Daarna kon ik in mijn eigen tempo naar de streep."

Ayuso is de grote favoriet voor de eindzege van de Tirreno. De Spanjaard staat 37 seconden voor op de Italiaan Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious). Ganna staat derde met 38 seconden achterstand. De laatste etappe van de 60e editie van de Tirreno-Adriatico begint zondag in Porto Potenza Picena en is een redelijk vlakke rit over 147 kilometer naar San Benedetto del Tronto. De koers werd drie keer gewonnen door een Nederlander: Joop Zoetemelk in 1985, Erik Dekker in 2002 en Thomas Dekker in 2006.