Baanrenner Lavreysen wint eerste heat in sprintfinale Spelen

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrenner Harrie Lavreysen is nog een race verwijderd van prolongatie van zijn olympische titel in Tokio. De 27-jarige Brabander won de eerste heat in de finale tegen de Australiër Matthew Richardson. De tweede en mogelijk beslissende race is rond 19.00 uur.

Wanneer Richardson de stand gelijktrekt, volgt om 19.38 uur een derde race op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines.

Jeffrey Hoogland verloor zijn eerste heat in de strijd om het brons van de Brit Jack Carlin.