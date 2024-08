Volgend jaar meer duidelijkheid over boksen op Spelen in LA

LOS ANGELES (ANP/BELGA) - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) neemt volgend jaar een beslissing over boksen op de Spelen in Los Angeles in 2028. De organisatie vindt dat de sport op zoek moet naar een geschikte boksbond die het toernooi wil en kan organiseren.

Dat zei IOC-baas Thomas Bach. Het comité trok vorig jaar de licentie in van de internationale boksfederatie IBA om financieel wanbeleid. Daarom organiseert het IOC nu het bokstoernooi in Parijs, maar wil dat over vier jaar niet weer doen.

"Ons standpunt is duidelijk. Het IOC zal geen boksen organiseren in Los Angeles zonder een betrouwbare partner", zei Bach vrijdag. Hij verwacht in het eerste half jaar van 2025 een definitief besluit.

Boksen is al sinds 1920 onderdeel van de Olympische Spelen.