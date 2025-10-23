Baanrenster Van de Wouw op WK naar kwartfinales sprinttoernooi

SANTIAGO (ANP) - Baanrenster Hetty van de Wouw is donderdag bij de WK in Chili doorgedrongen tot de kwartfinales van het sprinttoernooi. De 27-jarige Brabantse versloeg in de tweede ronde de Tsjechische Veronika Jabornikova.

Van de Wouw, die vorig jaar het zilver veroverde op de WK baanwielrennen in het Deense Ballerup, had de op één na beste tijd gereden in de kwalificaties en mocht daardoor de eerste ronde overslaan. Steffie van der Peet, die de vijftiende tijd had gereden, strandde daarin tegen diezelfde Jabornikova.

Vanaf de kwartfinales, die vanaf 22.58 uur worden verreden, gaat het om twee gewonnen heats. De halve finales en finale zijn vrijdag.

Van de Wouw en Van der Peet pakten woensdag samen met Kim Kalee het goud op de teamsprint.