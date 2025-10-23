ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Baanrenster Van de Wouw op WK naar kwartfinales sprinttoernooi

Sport
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 18:56
anp231025207 1
SANTIAGO (ANP) - Baanrenster Hetty van de Wouw is donderdag bij de WK in Chili doorgedrongen tot de kwartfinales van het sprinttoernooi. De 27-jarige Brabantse versloeg in de tweede ronde de Tsjechische Veronika Jabornikova.
Van de Wouw, die vorig jaar het zilver veroverde op de WK baanwielrennen in het Deense Ballerup, had de op één na beste tijd gereden in de kwalificaties en mocht daardoor de eerste ronde overslaan. Steffie van der Peet, die de vijftiende tijd had gereden, strandde daarin tegen diezelfde Jabornikova.
Vanaf de kwartfinales, die vanaf 22.58 uur worden verreden, gaat het om twee gewonnen heats. De halve finales en finale zijn vrijdag.
Van de Wouw en Van der Peet pakten woensdag samen met Kim Kalee het goud op de teamsprint.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

ANP-536660685

Verraad? Esmah Lahlah, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekem gesolliciteerd naar een andere baan

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

ANP-537372625

Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

anp221025252 1

Bontenbal 'baalt' van eigen uitspraak over homoseksuele leerlingen

Loading