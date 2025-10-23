Baanrenners Lavreysen en Hoogland op WK naar halve finales keirin

SANTIAGO (ANP) - Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili gekwalificeerd voor de halve finales van het onderdeel keirin. Hoogland werd derde in zijn heat, regerend olympisch kampioen Lavreysen behaalde niet veel later hetzelfde resultaat. Een plaats bij de beste vier was nodig voor een vervolg op de piste van Santiago.

Lavreysen, drievoudig wereldkampioen op de keirin, had de herkansingen nodig gehad om de kwartfinales te bereiken. De 28-jarige Brabander was er in tegenstelling tot Hoogland niet in geslaagd om in zijn heat bij de eerste twee te eindigen, maar zette dat alsnog recht. Tijmen van Loon, de derde Nederlandse deelnemer, strandde in de herkansingen.

Op de keirin starten zes renners die eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst. Tot de afvallers in de kwartfinales behoorde onder anderen Matthew Richardson, de Brit die eerder namens Australië in Parijs het zilver pakte achter Lavreysen.

De halve finales zijn om 23.14 uur Nederlandse tijd.