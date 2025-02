Baanwielrenner Kool plaatst zich voor EK-finale kilometer tijdrit

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Daan Kool rijdt donderdagavond om de medailles op de kilometer tijdrit bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder. De 23-jarige baanrenner uit Zevenhoven verraste vorig jaar al met zilver op de EK in Apeldoorn op hetzelfde onderdeel.

Toen moest Kool het goud laten aan de Italiaan Matteo Bianchi, die donderdag in de kwalificaties op de wielerbaan in Belgisch-Limburg opnieuw de snelste was. Bianchi kwam uit op 59,915 en was de enige die minder dan een minuut nodig had. Kool reed de vierde tijd: 1.00,709. De snelste acht renners komen terug voor de finale. Meervoudig wereld- en Europees kampioen Jeffrey Hoogland doet niet mee aan de EK. Hij heeft ook het wereldrecord, gereden op een hooglandbaan in Mexico: 55,433.

Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet plaatsten zich rechtstreeks voor de achtste finales van het sprinttoernooi. Daarvoor was een plaats bij de beste elf nodig in de kwalificaties, een tijdrit over 200 meter met een zogenoemde vliegende start. Van de Wouw reed 10,511, de tweede tijd achter de Britse Lauren Bell (10,487). Van der Peet kwam tot de achtste tijd: 10,751. Samen met Kim Kalee wonnen ze woensdag al het goud op de teamsprint.