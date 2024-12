Baanwielrenner Lavreysen gekozen tot Sportman van het Jaar

ARNHEM (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen is op het Sportgala op Papendal gekozen tot Sportman van het Jaar. De 27-jarige Brabander won op de Olympische Spelen van Parijs afgelopen zomer drie gouden medailles: op de teamsprint, sprint en keirin. Later in het jaar werd hij ook nog drie keer wereldkampioen waarmee zijn totaal aantal wereldtitels op zestien kwam. Lavreysen moest concurreren met marathonloper Abdi Nageeye, wielrenner Mathieu van der Poel en Formule 1-coureur Max Verstappen.

Lavreysen was op de Spelen van Tokio (2021) al goed voor twee keer goud, maar moest toen de titel Sportman van het Jaar aan Verstappen laten. Hij werd eerder deze maand al bekroond met de Vélo d'Or, een prestigieuze wielerprijs van het Franse wielermagazine Vélo Magazine die voor het eerst ook werd toegekend aan de 'beste wielrenner in een olympische discipline'.

Lavreysen is met zijn op twee Spelen veroverde vijf gouden plakken de succesvolste Nederlandse olympiër bij de mannen ooit. Op de ranglijst van gouden medailles moet hij alleen Ireen Wüst nog voor zich dulden. De voormalig schaatsster pakte liefst zes gouden medailles, verdeeld over vijf verschillende Spelen.