Atlete Hassan voor derde keer gekozen tot Sportvrouw van het Jaar

Atlete Sifan Hassan is op het Sportgala op Papendal gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De olympisch kampioene op de marathon kreeg de meeste stemmen van haar collega-topsporters en de vakjury. Het is haar derde Jaap Eden. Ze won de trofee ook in 2019 en in 2021.

De 31-jarige Hassan was op de Olympische Spelen in Parijs de eerste vrouw ooit die de baanafstanden 5000 en 10.000 meter combineerde met de marathon. Ze won brons op zowel de 5000 als 10.000 meter. Tussen laatstgenoemde afstand en de marathon zat één dag rust en toch presteerde Hassan het om haar historische missie te bekronen met het goud op de marathon in een olympisch record (2.22.55). Ze versloeg in hartje Parijs in een adembenemende eindsprint de Ethiopische Tigist Assefa.

Hassan is om haar unieke olympische trilogie begin deze maand al uitgeroepen tot beste atlete van de wereld. Nog nooit viel een Nederlandse atleet deze prestigieuze titel ten deel.

Fleur Jong werd uitgeroepen tot Parasportvrouw van het Jaar. De 29-jarige Noord-Hollandse para-atlete veroverde tijdens de Paralympische Spelen van Parijs het goud op de 100 meter in de klasse T64 en pakte de titel in het verspringen. Haar concurrentes voor de sportprijs waren Lara Baars (para-atletiek), Liesette Bruinsma (para-zwemmen) en Kelly van Zon (para-tafeltennis).

Door een bacteriële infectie in haar jeugd zijn Jongs onderbenen en een deel van haar vingerkootjes geamputeerd.