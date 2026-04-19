ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bultrugwalvis Timmy verzorgd, reddingspoging gaat verder

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 10:19
bijgewerkt om zondag, 19 april 2026 om 11:29
anp190426062 1
De poging om de voor de Duitse kust gestrande bultrugwalvis Timmy te redden, is zondag de vierde dag ingegaan. De bultrug is gewond en wordt verzorgd, aldus Duitse media.
De particuliere reddingsmissie volgt enkele weken nadat de Duitse autoriteiten hun pogingen hadden gestaakt. De walvis zit sinds 31 maart vast bij het eiland Poel, ten noorden van de Duitse stad Wismar. De bultrug was in de voorgaande weken ook al meerdere keren gestrand. De autoriteiten maakten op 1 april bekend dat ze Timmy zouden laten sterven.
Het plan is om het dier van 13,5 meter met luchtkussens op te tillen, zodat het loskomt van de bodem, en daarna tussen pontons te vervoeren. Vanuit Duitsland is er zowel kritiek als steun voor de actie. Zo is Greenpeace bijvoorbeeld tegen de reddingspoging, omdat Timmy "ziek en ernstig verzwakt" is.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

shutterstock_2452804683

35545583 l normal none

anp180426094 1

IMG_3637

cropped-ChatGPT-Image-29-jan-2026-14_27_44

Loading