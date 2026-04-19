Bultrugwalvis Timmy verzorgd, reddingspoging gaat verder

De poging om de voor de Duitse kust gestrande bultrugwalvis Timmy te redden, is zondag de vierde dag ingegaan. De bultrug is gewond en wordt verzorgd, aldus Duitse media.

De particuliere reddingsmissie volgt enkele weken nadat de Duitse autoriteiten hun pogingen hadden gestaakt. De walvis zit sinds 31 maart vast bij het eiland Poel, ten noorden van de Duitse stad Wismar. De bultrug was in de voorgaande weken ook al meerdere keren gestrand. De autoriteiten maakten op 1 april bekend dat ze Timmy zouden laten sterven.

Het plan is om het dier van 13,5 meter met luchtkussens op te tillen, zodat het loskomt van de bodem, en daarna tussen pontons te vervoeren. Vanuit Duitsland is er zowel kritiek als steun voor de actie. Zo is Greenpeace bijvoorbeeld tegen de reddingspoging, omdat Timmy "ziek en ernstig verzwakt" is.