Baanwielrenster Van de Wouw wint EK-goud op kilometer tijdrit

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Hetty van de Wouw is de eerste Europees kampioene geworden op de kilometer tijdrit. De 26-jarige Brabantse kwam tot een wereldrecord van 1.04,497 en was daarmee ruim sneller dan Martina Fidanza uit Italië en Clara Schneider uit Duitsland.

De kilometer tijdrit staat voor de baanwielrensters voor het eerst op het programma van de EK. Waar de mannen het nummer al jaren rijden, reden de vrouwen voorheen de 500 meter tijdrit. Van de Wouw dook onder het wereldrecord van de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews van 1.04,697 van een dag eerder.

Van de Wouw had eerder op de dag al de beste tijd neergezet in de kwalificaties met 1.04,729. Toen was ze 0,75 seconden sneller dan de Duitse Clara Schneider en ruim een seconde sneller dan Martina Fidanza uit Italië. Het verschil was nu nog groter. Fidanza kwam tot 1.05,696. Schneider stortte in en was met 1.06,745 ruim twee seconden langzamer.

Van de Wouw had woensdag met Steffie van der Peet en Kim Kalee goud gewonnen op de teamsprint. Op de individuele sprint werd ze uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze won vorig jaar op de WK in Denemarken zilver op de individuele sprint. Op de Spelen van Parijs stuntte ze met zilver op de keirin.