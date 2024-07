Badmintonduo Tabeling/Piek sluit Spelen af met zege

PARIJS (ANP) - Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben op de Olympische Spelen in Parijs de laatste wedstrijd in het gemengd dubbel gewonnen. Het Nederlandse duo was met 2-0 te sterk voor de eveneens nog puntloze Algerijnen Koceila Mammeri en Tanina Violette Mammeri: 21-18 21-9.

De zege deed niet meer ter zake. Tabeling en Piek verloren de eerste twee pouleduels en konden daardoor de kwartfinales niet meer bereiken.

Tabeling (30) en Piek (32) vormden in Parijs voor de tweede keer een koppel op de Spelen. Drie jaar geleden werden ze in Tokio ook in de groepsfase uitgeschakeld. Tabeling beëindigt na de Spelen in Parijs zijn carrière.