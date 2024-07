EU-hof verbiedt wolvenjacht in Spaanse regio

LUXEMBURG (ANP) - Er mag niet op wolven worden gejaagd in een regio van een land als voor het hele land de bescherming van de soort nog verbeterd moet worden, oordeelt het Europese Hof van Justitie over een zaak in Spanje. Dat geldt ook als in die regio voldoende wolven leven, of als de regio eigen regelgeving heeft over de status van de wolf.

De uitspraak is ook van belang voor Nederland en andere EU-landen, want uitspraken van het Europese Hof zijn bindend voor alle EU-landen in vergelijkbare gevallen.

Het hof verwijst naar de EU-wetgeving voor de bescherming van planten en dieren. Het hof onderstreept dat die wetgeving als doel heeft om soorten "op niveau te houden of te krijgen". Om dat doel te bereiken is dus de situatie op nationaal niveau doorslaggevend. Een regio mag geen eigen koers varen als "de beschermingsstatus op nationaal niveau ongunstig is", aldus het vonnis. Dat is bijvoorbeeld voor de Iberische wolf voor heel Spanje het geval, zoals Spanje eerder zelf al aan de Europese Commissie had laten weten.

Een dierenorganisatie had de zaak in Spanje aangespannen tegen de Spaanse autonome regio Castilië en León. De overheid van Castilië en León had plannen om de jacht op 339 wolven goed te keuren. De rechter in die zaak heeft deze vervolgens voorgelegd aan de Europese rechter om zo duidelijkheid te krijgen over de status van regionale natuurbescherming. Nu hierover duidelijkheid is, doet de Spaanse rechter binnenkort uitspraak.