Badmintonster Jille pakt opnieuw brons in dubbelspel op EK

HORSENS (ANP) - Badmintonster Debora Jille heeft op de EK in het Deense Horsens genoegen moeten nemen met brons in het vrouwendubbelspel. De 25-jarige badmintonster verloor met haar Deense partner Sara Thygesen in de halve finales van Gabriela en Stefani Stoeva uit Bulgarije (14-21 10-21).

Jille was de enige Nederlandse badmintonster die nog actief was op het EK. Ze won vorig jaar ook brons op het EK, toen nog met Cheryl Seinen. Op de Europese Spelen van 2023 verloor ze met Seinen de finale van de Bulgaarse zussen Stoeva.