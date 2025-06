Tennisser Djokovic richt zich op prolongatie van olympische titel

LONDEN (ANP/RTR) - Tennisser Novak Djokovic richt zich de komende jaren voornamelijk op prolongatie van zijn olympische titel. De 38-jarige Serviër hecht minder waarde aan het veroveren van meer grandslamtitels. Dat zei de 24-voudig grandslamkampioen in een interview met Olympics.com.

"Het enige wat ik op dit moment, professioneel gezien, in gedachten heb, zijn de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles", zei Djokovic. "En spelen voor het nationale team en op grand slams. Maar eigenlijk niet eens de grand slams, niet zo erg als de Olympische Spelen."

Djokovic werd vorige zomer in Parijs voor het eerst olympisch kampioen. Het was de laatste prijs die nog ontbrak op zijn erelijst, na onder meer het winnen van de grand slams, de Davis Cup, de ATP Finals en alle masterstoernooien. Andy Murray is de enige mannelijke tennisser die in het verleden zijn olympische titel met succes wist te verdedigen (2012, 2016).