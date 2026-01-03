Basketballer Post met Warriors hard onderuit tegen Oklahoma City

SAN FRANCISCO (ANP) - Basketballer Quinten Post heeft met Golden State Warriors een forse nederlaag geleden tegen Oklahoma City Thunder. De titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA won met 131-94.

Golden State speelde zonder Stephen Curry, Jimmy Butler III en Draymond Green en kon Thunder 17 minuten bijhouden. Daarna liepen de bezoekers weg door driepunters van Chet Holmgren, Ajay Mitchell en Luguentz Dort.

Post maakte bij Golden State 11 punten. Shai Gilgeous-Alexander was topscorer bij Thunder met 30 punten. De ploeg uit Oklahoma leidt in de Western Conference met dertig zeges. Golden State staat in de middenmoot met achttien zeges.