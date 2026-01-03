ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Basketballer Post met Warriors hard onderuit tegen Oklahoma City

Sport
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 8:49
anp030126057 1
SAN FRANCISCO (ANP) - Basketballer Quinten Post heeft met Golden State Warriors een forse nederlaag geleden tegen Oklahoma City Thunder. De titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA won met 131-94.
Golden State speelde zonder Stephen Curry, Jimmy Butler III en Draymond Green en kon Thunder 17 minuten bijhouden. Daarna liepen de bezoekers weg door driepunters van Chet Holmgren, Ajay Mitchell en Luguentz Dort.
Post maakte bij Golden State 11 punten. Shai Gilgeous-Alexander was topscorer bij Thunder met 30 punten. De ploeg uit Oklahoma leidt in de Western Conference met dertig zeges. Golden State staat in de middenmoot met achttien zeges.
loading

POPULAIR NIEUWS

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

anp020126097 1

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Loading