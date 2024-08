Beachduo Immers/Van de Velde verliest halve finale EK van Letten

DEN HAAG (ANP) - Beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde maken geen kans meer op de Europese titel in eigen land. In Den Haag verloor het duo in de halve finales met 21-19 21-19 van de Letten Martins Plavins en Kristians Fokerots. Om 13.45 uur is de strijd om het brons tegen Samuele Cottafava en Paolo Nicolai uit Italië.

Immers en Van de Velde pakten zowel in de eerste als tweede set vroeg de leiding. In de tweede set stonden de Nederlanders zelfs met 16-11 voor, maar door een slechte reeks verloren ze de set en daarmee de wedstrijd alsnog. De 39-jarige Plavins en de 19-jarige Fokerots profiteerden voor het toernooi van enkele afmeldingen, waardoor ze alsnog werden toegelaten.

Immers (23) en Van de Velde (30) zijn de enige overgebleven Nederlanders in het toernooi, dat werd gespeeld in Apeldoorn, Arnhem en Den Haag.