UTRECHT (ANP) - De Nederlandse volleybalbond Nevobo heeft het contract met beachvolleybalcoach Lucas Palermo met onmiddellijke ingang beëindigd. Het vertrek is volgens de bond het gevolg van een onherstelbare vertrouwensbreuk binnen de staf van Beach TeamNL.

Palermo was sinds 2025 de hoofdcoach van de vrouwenlijn binnen Beach TeamNL. De Braziliaan verlengde begin dit jaar zijn contract tot en met de Olympische Spelen van 2028.

"Lucas heeft de afgelopen periode een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en prestaties van onze teams, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn", zegt technisch directeur Jeroen Bijl van de volleybalbond in een persbericht. "Ondanks inspanningen van de betrokkenen is gebleken dat de noodzakelijke basis van vertrouwen onvoldoende kon worden hersteld. Daarom zijn we tot dit besluit gekomen."

De Nederlandse volleybalbond wil de vertrouwensbreuk niet verder toelichten.