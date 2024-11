CHENNAI (ANP) - Beachvolleyballers Leon Luini en Ruben Penninga zijn er niet in geslaagd voor het eerst een toernooi op de Pro Tour te winnen. Het Nederlandse duo ging in de finale in Chennai in India onderuit tegen de Zweedse talenten Jacob Hölting Nilsson en Elmer Andersson: 18-21 18-21.

Voor Luini en Penninga betekende het zilver hun tweede medaille op de Pro Tour als koppel. Eerder wonnen ze in 2022 brons op het Challenge-toernooi in Itapema in Brazilië.