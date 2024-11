Van de Zandschulp opent finale Davis Cup tegen Berrettini

MÁLAGA (ANP) - Botic van de Zandschulp speelt in de finale van de Davis Cup tegen Italië het eerste enkelspel. Matteo Berrettini is zijn tegenstander. Tallon Griekspoor neemt het in het tweede enkelspel op tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld.

Mocht daarna beslissend dubbelspel nodig zijn, dan komen Wesley Koolhof en Van de Zandschulp in de baan tegen de Italiaanse dubbelspecialisten Simone Bolelli en Andrea Vavassori.

De finale van het landentoernooi begint om 16.00 uur in het Spaanse Málaga. De Nederlandse tennissers staan voor het eerst in de eindstrijd, Italië is de titelverdediger.

Het team van captain Paul Haarhuis bereikte vrijdag de finale na twee overwinningen in het enkelspel op Duitsland. Van de Zandschulp versloeg Daniel Altmaier en Griekspoor rekende af met Jan-Lennard Struff.