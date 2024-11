Bearman vervangt Magnussen bij F1-renstal Haas in GP Brazilië

SÃO PAULO (ANP/DPA) - Autocoureur Oliver Bearman vervangt Kevin Magnussen bij Formule 1-renstal Haas het hele weekend van de Grote Prijs van Brazilië. De 19-jarige Britse coureur was vrijdag al de vervanger van de Deen, die ziek is.

Magnussen hoopte aanvankelijk wel de kwalificatie voor de GP zaterdag en de race zondag te kunnen rijden, maar het team meldde na de kwalificatie van de sprintrace dat Bearman het hele weekend in actie komt.

Bearman, die in 2025 vaste rijder is bij de Amerikaanse renstal, maakte indruk in de kwalificatie van de sprintrace. Hij bereikte de derde kwalificatiesessie, waar zijn ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg genoegen moest nemen met de twaalfde plaats. Hij kwam uiteindelijk tot de tiende plaats.