Atlete Keetels liep steady naar eerste Nederlandse marathontitel

ROTTERDAM (ANP) - Mikky Keetels liep tijdens de marathon van Rotterdam precies de race die ze in haar hoofd had. De kersverse Nederlands kampioene op de klassieke afstand over 42,195 kilometer voelde zich na de finish nog scherp en keek tijdens een persconferentie tevreden terug op haar wedstrijd.

"Het doel was om steady en comfortabel te lopen en de man met de hamer niet tegen te komen. Dat is gelukt", stelt de atlete. "Dat geeft hoop dat het misschien nog wel harder kan."

Keetels stelde vooraf als doel om onder de grens van 2.30.00 te duiken, maar zei onderweg niet bezig te zijn geweest met tijden. "De eerste keer dat ik op mijn horloge keek was op 41 kilometer en een beetje. Toen zag ik: ik ga dit niet meer redden."

Uiteindelijk noteerde ze een persoonlijk record van 2.30.42. "Ik had misschien iets eerder moeten kijken, dan was het misschien nog wel gelukt. Maar ik heb een persoonlijk record, heb genoten en ben hartstikke blij."