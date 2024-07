Biden stapt dit weekeinde op als kandidaat, verwachten insiders

Verschillende topdemocraten hebben Axios en de New York Times verteld dat president Biden mogelijk al dit weekeind besluit zich terug te trekken uit de presidentiële race. De druk van partijgenoten, vrienden en geldschieters wordt te sterk.

In het openbaar doet hij alsof hij niet twijfelt. Maar privé heeft hij zich neergelegd bij de toenemende druk, de slechte peilingen en het onhoudbare onderzoek dat het onmogelijk maakt om door te gaan met zijn campagne, vertellen de Democraten Axios en de New York Times.

Achter de schermen: De topleiders van zijn partij, zijn vrienden en belangrijke donateurs geloven dat hij niet kan winnen, dat hij de publieke perceptie van zijn leeftijd en scherpte niet kan veranderen en dat hij geen meerderheden in het Congres kan leveren.

De president krijgt te horen dat als hij blijft zitten, oud-president Trump met een aardverschuiving zou kunnen winnen en de erfenis van Biden en de hoop van de Democraten in november zou kunnen wegvagen. De druk om als kandidaat opzij te stappen is gestegen tot een ondraaglijk niveau, vooral de afgelopen dagen.

Democraten verwachten dat de peilingen na de Republikeinse Nationale Conventie een mogelijke klap zullen uitdelen die ook de Democraten in het Congres ten val zou kunnen brengen.

De AP-enquête van gisteren, waaruit bleek dat bijna tweederde van de Democraten wil dat Biden zich terugtrekt uit de presidentsrace, gonsde door het Witte Huis en het Congres.

Een paniek-drukcampagne beukt op Biden in. Deze is meedogenloos - en gecoördineerd.

Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) vertelde Biden in Rehoboth Beach, Del., op zaterdag - de dag van de moordaanslag op Trump - dat het het beste zou zijn als hij zich terugtrok. Dems op Capitol Hill willen hem weg hebben en maken zich zorgen dat ze winbare zetels zullen verliezen als hij koppig blijft.

Voormalig House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.), een meesterbrein in de campagne om Biden weg te krijgen, vertelde hem dat hij de kansen van de Democraten om het Huis terug te pakken zou vernietigen. We hebben gehoord dat ze zich ook zorgen maakt over het opdrogen van donaties.

Minderheidsleider van het Huis Hakeem Jeffries (D-N.Y.) gaf een soortgelijke, zij het subtielere, boodschap af aan Biden.

Voormalig president Obama heeft luid gesproken met zijn stilzwijgen - en zijn voormalige assistenten die Biden in het openbaar afkraken.

Bill en Hillary Clinton doen wat Obama doet. Hun voormalige assistenten ook.

Axios hoort steeds vaker dat topadviseurs van Biden, waaronder degenen die hem aanvankelijk aanspoorden om door te vechten na zijn rampzalige debat op 27 juni zeggen dat het nu gaat om wanneer, niet of, Biden aankondigt dat hij zich niet verkiesbaar stelt.

Reality check: Biden kan niet gedwongen worden. Hij heeft de gedelegeerden. Niemand kan ze fysiek wegkapen. Hij moet het doen uit vrije keuze en op zijn voorwaarden. Maar zijn beste vrienden geloven dat hij de goede strijd heeft gestreden en zal toegeven aan de realiteit.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat Biden zich terugtrekt en Harris steunt - maar er ook voor kiest om het aan de afgevaardigden over te laten als de partij daar anders over denkt. Dat zou de kritiek wegnemen dat de Democratische partij ondemocratisch zou zijn.

Harris zou moeilijk te stoppen zijn - misschien zelfs onmogelijk - als de Obama's en Clintons zich zouden aansluiten bij Biden, Rep. James Clyburn (D-S.C.) en de Congressional Black Caucus om haar te steunen. Het is echter niet duidelijk of de kroning zo snel en duidelijk zou zijn.