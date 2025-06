Belg Merlier oppermachtig in Brussels Cycling Classic

BRUSSEL (ANP) - De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft met overmacht de Brussels Cycling Classic gewonnen. De sprinter van Soudal Quick-Step was in de massasprint door niemand te volgen. Het was de 58e overwinning voor de 32-jarige renner, die de regerend Europees kampioen is.

Lang reed een drietal, onder wie de Nederlander Tim van Dijke, voorop. Maar een kilometer of 10 voor de streep was hun poging voorbij. De Belg Jonas Geens probeerde nog een massasprint te voorkomen, maar ook hij bleef niet vooruit. Merlier versloeg in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion de Fransman Alexis Renard en de Belg Arnaud De Lie.

Merlier is net terug van een hoogtestage en bereidt zich voor op de Tour de France.