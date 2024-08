Belg Nys troeft Kelderman af in eerste etappe Ronde van Polen

KARPACZ (ANP) - Wielrenner Thibau Nys heeft de eerste etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De 21-jarige Belg van Lidl-Trek achterhaalde Wilco Kelderman in de laatste kilometer van de etappe van Wroclaw naar Karpacz over 156 kilometer. De 33-jarige Nederlander van Visma - Lease a Bike werd tweede voor de Brit Lukas Nerurkar en zijn Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard.

In de lastige finale van de eerste rit ging eerst Pepijn Reinderink in de aanval. De 22-jarige Nederlander van Soudal Quick-Step werd met 2,8 kilometer te gaan teruggepakt. Daarna volgde de aanval van de Zwitser Jan Christen van UAE Team Emirates en die kreeg Kelderman in zijn wiel. Na de derde versnelling van de Zwitser pareerde Kelderman en probeerde hij het zelf. Hij had daarna echter geen antwoord op de versnelling van Nys.

Nys boekte zijn zevende zege op de weg dit jaar. Hij start in de tijdrit van dinsdag over 15,4 kilometer met een voorsprong van 7 seconden op Kelderman. Vingegaard moet 16 seconden op de Belg goedmaken.