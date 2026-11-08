Doodgeschoten man Schiedam was 19 jaar

SCHIEDAM (ANP) - De man die zaterdag werd doodgeschoten in Schiedam was 19 jaar oud en woonde in de Zuid-Hollandse plaats. Een tweede persoon werd gewond naar een ziekenhuis gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar. Een derde slachtoffer raakte lichtgewond, meldde de politie zondag.

Het dodelijke schietincident gebeurde aan het einde van de middag in de voortuin van een woning aan het Weverpad in de wijk Woudhoek. Drie jongemannen waren daar aan het klussen toen ze onder vuur werden genomen. De 19-jarige werd nog gereanimeerd, maar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Na de fatale schoten renden drie mensen weg. Zij zijn nog voortvluchtig. De politie heeft zondag een signalement gedeeld.