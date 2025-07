Belg Philipsen wint eerste etappe Tour de France en pakt geel

Jasper Philipsen heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een vlakke rit met start en finish in Lille. De Belgische ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck is daarmee de eerste geletruidrager. Hij versloeg in de sprint de Eritreeër Biniam Girmay en de Noor Søren Wærenskjold.

Voor Philipsen is het de tiende ritoverwinning in de Tour. Vorig jaar won hij drie etappes.

Zondag volgt een rit van Lauwin-Planque naar Boulogne-sur-Mer met twee hellinkjes in de laatste 10 kilometer terwijl ook de finishstraat omhoog loopt.