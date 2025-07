VK herstelt diplomatieke relaties met Syrië

DAMASCUS (ANP/RTR/AFP) - Het Verenigd Koninkrijk herstelt de diplomatieke betrekkingen met Syrië. De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy zei dat na een ontmoeting met de Syrische leider Ahmed al-Sharaa in Damascus.

"Er is hernieuwde hoop voor het Syrische volk. Het Verenigd Koninkrijk herstelt de diplomatieke betrekkingen omdat het in ons belang is om de nieuwe regering te steunen bij het nakomen van hun belofte om een stabiele, veiligere en welvarender toekomst op te bouwen voor alle Syriërs", zei Lammy in een verklaring. Ook het kantoor van Al-Sharaa laat weten dat de twee hebben gesproken over de banden tussen beide landen.

In december vorig jaar werd in Syrië dictator Assad verdreven en kwam er na dertien jaar burgeroorlog een einde aan zijn regime. Onder de nieuwe machthebber Al-Sharaa zoekt het land weer aansluiting bij het wereldtoneel. Het VK hief de afgelopen maanden al meerdere sancties tegen Syrië op. Ook de VS hebben de sancties tegen Syrië opgeheven.