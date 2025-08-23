Belg Philipsen wint eerste etappe Vuelta en pakt leiderstrui

NOVARA (ANP) - Jasper Philipsen heeft de eerste etappe gewonnen in de Vuelta. De Belg van Alpecin-Deceuninck was na 186,7 kilometer in het Italiaanse Novara de beste in de massasprint. Hij bleef de Brit Ethan Vernon en de Venezolaan Orluis Aular voor en is ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Voor Philipsen is het de vierde zege van het seizoen. Hij won eerder ook de eerste etappe in de Tour de France en pakte daar de gele leiderstrui. Door een val moest hij toen in de derde etappe opgeven.

De Ronde van Spanje gaat zondag verder met een etappe met finish bergop in Limone Piemonte.