De Jong debuteert op US Open tegen Amerikaan Nakashima

NEW YORK (ANP) - Tennisser Jesper de Jong speelt zondag zijn eerste partij op de US Open tegen de Amerikaan Brandon Nakashima. De 25-jarige debutant plaatste zich vrijdag via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema van het grandslamtoernooi in New York.

De Jong is de nummer 80 van de wereldranglijst, Nakashima staat op de 32e plaats. De twee stonden nog niet eerder tegenover elkaar op de baan.

Tallon Griekspoor komt zondag ook al in actie. Hij treft de Fransman Adrian Mannarino. Botic van de Zandschulp speelt een dag later tegen de als elfde geplaatste Deen Holger Rune. Bij de vrouwen speelt Suzan Lamens maandag tegen de Amerikaanse Valerie Glozman. Griekspoor, Van de Zandschulp en Lamens waren automatisch geplaatst voor de US Open.

Titelverdediger Jannik Sinner uit Italië begint het toernooi maandag tegen Vit Kopriva uit Tsjechië. De nummer 1 van de wereld is tijdig hersteld van ziekte.