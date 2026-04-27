Doden bij treinbotsing in de buurt van Jakarta

JAKARTA (ANP/AFP) - In de buurt van de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn vier doden gevallen bij een botsing tussen twee treinen, melden de lokale autoriteiten. Het zou gaan om een langeafstandstrein en een pendeltrein. 38 mensen raakten gewond.

Een woordvoerder van de spoorwegmaatschappij zei eerder dat alle inspanningen gericht waren op de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Daarbij zouden het leger, de brandweer en een nationaal reddingsteam betrokken zijn. Indonesische media toonden beelden waarop mensen vast lijken te zitten in een trein op een ondergronds station.

Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. In de langeafstandstrein zaten 240 mensen, maar die zijn volgens de spoorwegmaatschappij allemaal in veiligheid. Het is niet duidelijk hoeveel passagiers de pendeltrein had.