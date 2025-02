Bellucci zet opmars in Ahoy voort met zege op Tsitsipas

ROTTERDAM (ANP) - Mattia Bellucci is de grote verrassing bij het ABN AMRO Open. De Italiaanse tennisser bereikte ten koste van de als zesde geplaatste Stefanos Tsitsipas de halve finale. Bellucci won afgetekend in twee sets (6-4 6-1) van de Griek, die donderdag nog de Nederlander Tallon Griekspoor had verslagen.

De 23-jarige Bellucci is de huidige nummer 92 van de wereldranglijst. Het is zijn hoogste ranking tot dusver. Maar met die plek kwam hij niet in aanmerking voor het hoofdtoernooi in Ahoy. Nadat hij zich als qualifier had geplaatst, won Bellucci in de eerste ronde van het Nederlandse talent Mees Röttgering. Daarna verraste Bellucci op weg naar de laatste vier de wereldtoppers Daniil Medvedev en Tsitsipas.