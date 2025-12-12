Ben Sulayem herkozen als voorzitter van autosportfederatie FIA

TASJKENT (ANP) - Mohammed ben Sulayem is zoals verwacht op een congres in Tasjkent herkozen als voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA. De 64-jarige preses uit de Verenigde Arabische Emiraten was de enige kandidaat.

Onder leiding van Ben Sulayem verbeterde de financiële positie van de FIA. Hij kreeg ook veel kritiek omdat de verkiezingen voor het voorzitterschap niet democratisch georganiseerd zouden zijn.

De Zwitserse autocoureur Laura Villars spande in oktober een rechtszaak aan tegen de FIA. De verkiezingsregels verhinderen volgens haar dat zij of een andere kandidaat het kan opnemen tegen de huidige voorzitter Ben Sulayem.

Hoorzitting

Kandidaten moeten vicevoorzitters benoemen uit alle werelddelen, gekozen uit een door de FIA goedgekeurde lijst. Er stond met Fabiana Ecclestone echter slechts één persoon op de lijst voor Zuid-Amerika en zij had al toegestemd om deel uit te maken van het team van Ben Sulayem.

Een rechtbank in Parijs oordeelde vorige week in een spoedzitting dat er wel een gedegen inhoudelijke behandeling nodig is in de zaak waarin de "ondemocratische" verkiezingsregels worden aangevochten. De eerste hoorzitting is gepland voor 16 februari 2026. Een uitspraak kan dan alsnog de uitslag van de verkiezing ongedaan maken.

De Amerikaan Tim Mayer trok eerder zijn kandidatuur voor het voorzitterschap in. Hij vond ook dat de statuten het onmogelijk maken om Ben Sulayem uit te dagen. "Het is de illusie van democratie", zei de voormalige steward.